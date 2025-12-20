Legia planuje pożegnać trzech piłkarzy. Papszun podejmie decyzję

Legia Warszawa rozpoczyna nową erę pod rządami Marka Papszuna. Ma on do podjęcia szereg decyzji kadrowych. "Przegląd Sportowy Onet" przedstawia nazwiska trzech piłkarzy, których klub chce wstępnie pożegnać.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marek Papszun i Marcin Herra

Legia już bez sentymentów? Znane nazwiska na wylocie

Legia Warszawa ma za sobą fatalną rundę. Przed startem sezonu mierzyła wysoko i zamierzała odzyskać mistrzostwo Polski, ale rzeczywistość okazała się brutalna. Na półmetku kampanii Wojskowi mają już za sobą rywalizację w Pucharze Polski oraz Lidze Konferencji, a całą przerwę zimową spędzą w strefie spadkowej Ekstraklasy. Na otarcie łez rozbili w czwartek Lincoln Red Imps 4-1, co było pierwszym zwycięstwem od prawie dwóch miesięcy.

Dla Legii zaczyna się teraz znacznie ważniejszy etap. Zaprezentowano Marka Papszuna, który przejmuje władzę nad zespołem i zamierza poprowadził go do sukcesów. Podczas swojej premierowej konferencji zapewniał, że jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o zmianach kadrowych i zimowych transferach. Na pewno ma do podjęcia wiele decyzji i od niego zależy, co stanie się z zawodnikami.

Po sezonie wygasają umowy wielu piłkarzy Legii. „Przegląd Sportowy Onet” ujawnia, kto na ten moment nie powinien spodziewać się przedłużenia. To Rafał Augustyniak, Bartosz Kapustka oraz Artur Jędrzejczyk, czyli prawdziwi weterani klubu z Łazienkowskiej.

Cała trójka ma za sobą gorszy czas, więc Legia uważa, że to odpowiedni moment, by ich pożegnać. Ostateczną decyzję podejmie Papszun po zapoznaniu się z sytuacją w drużynie. Niewiele wskazuje jednak, aby ich losy potoczyły się inaczej.

Jędrzejczyk od początku sezonu gra niewiele, natomiast Kapustka i Augustyniak stanowią ważną część wyjściowego składu.