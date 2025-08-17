Legia negocjuje z Romą?! Nowe informacje ws. transferu Ziółkowskiego

Legia Warszawa jeszcze tego lata może sprzedać Jana Ziółkowskiego. Stołeczny klub poprosił AS Romę o dodanie procentu od następnej sprzedaży obrońcy, o czym donosi Nicolo Schira na platformie X.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Wraca temat przenosin Ziółkowskiego do AS Romy

Legia Warszawa przez długi czas była dość pasywna na rynku transferowym. Dopiero w ostatnich tygodniach to się zmieniło, bowiem do klubu dołączyli nowi gracze, a i rozpoczęto czyszczenie kadry z graczy, którzy do niej nie pasowali. Przykładem takiego ruchu jest chociażby odejście Marca Guala.

Wiadomo jednak, że tematem, który w ostatnich tygodniach wzbudzał największe zainteresowanie kibiców w kontekście klubu z Łazienkowskiej, było odejście Jana Ziółkowskiego do AS Romy. Już kilkanaście dni temu awizowano jego przenosiny do Włoch, ale od tamtego momentu temat stanął.

Teraz jednak Nicolo Schira na platformie X poinformował, że trwają negocjacje pomiędzy klubami. Legia poprosiła bowiem o dodanie procentu od następnej transakcji do umowy. Dziennikarz potwierdził jednocześnie, że kwota transferu to sześć milionów euro plus bonusy, ale polski klub nie dał jeszcze zielonego światła, choć piłkarz dogadał się z Romą.

Jan Ziółkowski w obecnym sezonie rozegrał już sześć spotkań. W barwach pierwszego zespołu Wojskowych 20-letni środkowy obrońca zanotował do tej pory 37 występów oraz dwa gole i dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 4 miliony euro. Mówi się, że Jan Urban może go powołać na najbliższe mecze reprezentacji Polski.

