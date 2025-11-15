Legia może zarobić duże pieniądze. Kapuadi na radarze włoskiego klubu

Steve Kapuadi to jeden z liderów Legii Warszawa. Nic więc dziwnego, że interesuje się nim wiele klubów. Z informacji Tuttosport wynika, że Torino jest gotowe zapłacić za obrońcę nawet 4 miliony euro.

PressFocus Na zdjęciu: Steve Kapuadi

Torino było na meczu Legii – obserwowali w akcji Kapuadiego

Steve Kapuadi mógł odejść z Legii Warszawa latem minionego roku. Urodzony we Francji obrońca cieszył się dużym zainteresowaniem. O zawodnika zabiegały włoskie kluby, ale również przedstawiciel Bundesligi (Union Berlin) czy Premier League (Wolverhampton). Ostatecznie do sprzedaży 27-latka nie doszło. Z Wojskowymi pożegnał się za to inny stoper – Jan Ziółkowski.

Ostatnio temat Kapuadiego i zmiany klubu ponownie powrócił. Z informacji Tuttosport wynika, że na meczu Legia – Termalica obecny był przedstawiciel Torino. W Warszawie osobiście stawił się Davide Vagnati, czyli dyrektor sportowy Toro. Na własne oczy chciał zobaczyć w akcji reprezentanta DR Konga i omówić potencjalny transfer piłkarza. Źródło sugeruje, że włoski klub jest w stanie zaproponować ok. 3/4 mln euro w zamian za środkowego obrońcę.

Kapuadi jest związany z Legią od sierpnia 2023 roku. Do Ekstraklasy trafił rok wcześniej, gdy Wisła Płock sprowadziła go na zasadzie wolnego transferu ze słowackiego AS Trenczyn. Wcześniej grał również w Interze Bratysława, czy juniorskich zespołach Gent i Zulte. Obecny kontrakt z Wojskowymi obowiązuje go do czerwca 2028 roku. W barwach stołecznego klubu wystąpił w 101 meczach.