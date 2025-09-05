Lechia ma nowego obrońcę. To były stoper Rakowa

Lechia Gdańsk w ostatnich dniach okienka transferowego będzie się wzmacniać. Nowym graczem ekipy z Trójmiasta został Matej Rodin, dobrze znany w Polsce były obrońca m.in. Rakowa Częstochowa.

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Matej Rodin zasila szeregi Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk do tej pory nie może być zbyt przesadnie zadowolona ze swojego startu sezonu. Udało się odrobić minus pięć punktów, które zostało na nich nałożone przed startem tej kampanii, ale strata do bezpiecznej pozycji jest już spora. Aktualnie gdańszczanie mają na koncie zero punktów, a 15. Zagłębie Lubin sześć oczek.

Dlatego też szczególnie intensywna końcówka okienka transferowego czeka nas właśnie w Lechii. Tym bardziej, że UEFA zdjęła z klubu zakaz transferowy. Dzięki temu udało się pozyskać właśnie nowego środkowego obrońcę, co było jednym z absolutnych priorytetów. Umowę do końca czerwca 2026 roku podpisał Matej Rodin. Dobrze znany w Polsce defensor na koncie ma występy dla Rakowa Częstochowa oraz Cracovii.

Matej Rodin na poziomie PKO Ekstraklasy ma 98 występów i cztery gole oraz trzy asysty. 29-letni Chorwat poza Polską grał także w lidze belgijskiej, bośniackiej oraz chorwackiej. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 400 tysięcy euro.

– Matej Rodin był jednym z naszych początkowych celów w tym oknie transferowym na pozycję środkowego obrońcy. Wszyscy cieszymy się, że możemy powitać Mateja w naszym klubie – wzmocni on zespół swoim doświadczeniem i jakością – powiedział Paolo Urfer, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Zobacz także: Legia z sensacyjnym zwrotem akcji? Napastnik jednak zostanie