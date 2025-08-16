Lechia Gdańsk wyceniła Bobcka! Kosmiczna kwota

11:12, 16. sierpnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Tomasz Galiński / WP SportoweFakty

Lechia Gdańsk nie ma zamiaru pozbywać się Tomasa Bobcka. Ekstraklasowicz jednak rzucił cenę zaporową, po której usiądzie do rozmów. Jest to 10 milionów euro - donosi Tomasz Galiński z "WP Sportowe Fakty".

Tomas Bobcek
PressFocus Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Lechia Gdańsk chce 10 milionów euro za Tomasa Bobcka

Lechia Gdańsk nie ma udanego wejścia w sezon. Punkty Biało-Zielonych wciąż są na minusie, po tym jak ukarała ich komisja ligi. Ostatni mecz był bardzo nieudany w wykonaniu podopiecznych Johna Carvera, którzy zostali rozgromieni przez Zagłębie Lubin rezultatem aż 2:6. W kolejnym meczu czeka ich derbowa rywalizacja domowa z Arką Gdynia.

Tomas Bobcek jest w zasadzie jednym z nielicznych piłkarzy Lechii Gdańsk, który imponuje formą. Ostatnio pojawiły się doniesienia, że zawodnik znalazł się na celowniku Slavii Praga. W tej sprawie najnowsze informacje przekazuje Tomasz Galiński. Dziennikarz „WP Sportowe Fakty” zdradził, że Słowak nie jest na sprzedaż, a oferty na poziomie 4-5-6 milionów euro będą odrzucane.

Dziennikarz przekazał również inne bardzo ciekawe informacje. Otóż Lechia Gdańsk postanowiła wycenić Tomasa Bobcka. Oczekiwania finansowe klubu są kosmiczne. Biało-Zieloni usiądą do rozmów w sprawie słowackiego napastnika z zainteresowaną stroną, jeśli na stole pojawi się oferta w wysokości 10 milionów euro.

Tomas Bobcek znakomicie wszedł w nowym sezon PKO Ekstraklasy. Napastnik Lechii Gdańsk w pięciu rozegranych spotkaniach zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Słowak może się pochwalić również jedną asystą.

