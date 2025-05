Lech Poznań wygrał mistrzostwo Polski i może sprowadzić napastnika

Gleb Soboliev / PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Enzo Cabrera na celowniku Lecha Poznań

Lech Poznań zapewnił sobie mistrzostwo Polski w ostatniej kolejce Ekstraklasy po zwycięstwie z Piastem Gliwice 1:0. Kolejorz chce sprowadzić nowego napastnika, ponieważ Mario Gonzalez po sezonie opuści klub i wróci z wypożyczenia do Los Angeles FC.

Mikael Ishak wciąż ma być liderem zespołu, jednak klub chce ściągnąć zawodnika, który mógłby być jego zmiennikiem. Dlatego jak podaje portal „Meczyki” świeżo upieczony mistrz Polski zwrócił uwagę na Enzo Cabrerę. To napastnik cypryjskiej AEK Larnaka. W bieżącym sezonie 25-latek wystąpił w 37 spotkaniach, w których strzelił piętnaście bramek oraz zanotował pięć asyst.

Do obecnego zespołu trafił latem 2024 roku. Kontakt Argentyńczyka z AEK Larnaka obowiązuje do 2027 roku. Według portalu Transfermarkt jest warty pół miliona euro. Cabrera jest wychowankiem argentyńskiego zespołu Newell’s Old Boys gdzie w pierwszym zespole wystąpił w 32. spotkaniach, jednak zdobył w nich tylko jedną bramkę i asystę. Po przenosinach do Europy jego forma była znacznie lepsza.

