Kwota zwala z nóg. Lech Poznań na pewno się z nim pożegna

Timothy Ouma coraz lepiej radzi sobie w Lechu Poznań, ale jego przygoda w Polsce nie potrwa długo. Tomasz Rząsa potwierdził, że nie ma szans na jego wykup, gdyż problemem jest zbyt duża cena.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech nie ma pieniędzy na Oumę

Lech Poznań zdecydował się latem na wzmocnienie środka pola i sprowadzenie piłkarza, który zastąpi tymczasowo niedysponowanego Radosława Murawskiego. Wybór padł na zawodnika Slavii Praga. Timothy Ouma nie był w stanie wygrać zaciętej rywalizacji w Czechach, więc trafił do Polski w ramach rocznego wypożyczenia. Po obiecującym debiucie przydarzyły mu się słabsze mecze, kiedy to popełniał rażące błędy i grał zdecydowanie poniżej ekstraklasowego poziomu. Od kilku tygodni jest natomiast ważnym punktem drużyny Nielsa Frederiksena i pewniakiem do wyjściowej jedenastki.

Kenijczyk potrzebował więcej czasu, aby odpowiednio się wdrożyć, ale już teraz nikt nie ma wątpliwości, że to piłkarz o bardzo dużych umiejętnościach. Kibiców zaciekawił więc temat jego pozostania w Poznaniu na dłużej. Tomasz Rząsa zapewnił, że nie ma na to w zasadzie szans, bowiem Slavia Praga oczekuje zbyt dużych pieniędzy. Mowa o kwocie w wysokości aż 5,5 mln euro. Przygoda Oumy z Kolejorzem potrwa więc maksymalnie do końca sezonu, a może nawet zostać skrócona, bowiem Slavia ma taką opcję.

1/

Po spotkaniu (nitka)

Dyr. Kacprzycki

– planowany budżet w maju (170mln zł) zakładał plus w wysokości min 12mln. W tej chwili robimy wszystko, aby wyjść na zero, co jest ważne z pkt widzenia instytucji, które np udzielają nam kredytów.

– W ostatnich dwóch sezonach wydaliśmy — Mikołaj (@MikrusKKS) October 14, 2025

Lech nie zatrzyma więc Oumy, ale zrobi wszystko, aby latem wykupić Luisa Palmę. W jego przypadku ta kwota wynosi cztery miliony euro, a klub jest zdeterminowany, by tego dokonać.