Lech Poznań lada moment pozbędzie się niepotrzebnego gracza. Ian Hoffmann udał się właśnie do Norwegii. Defensor dopina właśnie swoją przeprowadzkę do jednego z tamtejszych klubów - przekazuje Maksymilian Dyśko z redakcji "Sportowy Poznań".

PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Ian Hoffmann opuści Lecha Poznań

Lech Poznań ma za sobą cięzkie jesienne granie w PKO Ekstraklasie. Obecni mistrzowie Polski zeszli na przerwę zimową dopiero na ósmej lokacie w ligowej tabeli. Kolejorz jeszcze wszystkiego nie stracił, ponieważ jest ogromny ścisk, a ich strata do prowadzącej Wisły Płock wynosi zaledwie cztery punkty. Podopieczni Nielsa Frederiksena rozpoczęli już przygotowania do rundy wiosennej, a władze klubu pracują nad ruchami kadrowymi.

Jak się okazuje, lada moment szatnia Lecha Poznań może zostać przewietrzona. Maksymilian Dyśko z redakcji „Sportowy Poznań” poinformował, że klub ma opuścić Ian Hoffmann. Defensor nie przygotowuje się do wiosennego grania nawet z drugą drużyną, ponieważ udał się do Norwegii. Zawodnik negocjuje transfer do jednego z tamtejszych zespołów ekstraklasy.

Ian Hoffmann ma doświadczenie z gry na norweskich boiskach. Przez ostatni rok defensor z USA reprezentował barwy Kristansund, do którego trafił w ramach wypożyczenie. Zawodnik widocznie wyrobił sobie na tyle dobrą markę, że przeniesie się na stałe do Norwegii.

W Lechu Poznań kompletnie nie udała się kariera Ianowi Hoffmannowi. Defensor rozegrał tylko trzy spotkania w seniorskich barwach Kolejorza. Zawodnik nie zdołał przebić się do pierwszego zespołu i wkrótce bez żalu zostanie pożegnany.