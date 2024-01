fot. Imago/Newspix Na zdjęciu: Mariusz Rumak

Lech Poznań nie planuje zimą przeprowadzić wielu transferów

Kolejorz może wzmocnić zaledwie jedną pozycję

W Poznaniu odczuwają brak klasowego lewego obrońcy

Lech wierzy w swoich piłkarzy

Po bardzo przeciętnej rundzie jesiennej Lech Poznań pożegnał się z Johnem van den Bromem. Tymczasowo zastępuje go Mariusz Rumak, który w sezonie 2023/2024 ma zdobyć mistrzostwo Polski. Nie będzie to łatwe zadanie, gdyż do liderującego Śląska Wrocław Kolejorz traci aż osiem punktów. Choć cel ambitny, w Poznaniu nie dojdzie zimą do transferowej ofensywy.

Władze klubu uważają bowiem, że skład Lecha jest wystarczający silny i szeroki, aby skutecznie rywalizować o triumf na krajowym podwórku. Był to też jeden z powodów rozstania z van den Bromem, który nie zdołał wykorzystać potencjału posiadanego w kadrze.

Tomasz Włodarczyk w programie “Okno Transferowe” zasugerował, że Lech zimą może przeprowadzić zaledwie jeden transfer. W Poznaniu da się odnieść wrażenie, że na lewej stronie defensywy brakuje pewniaka, który zabezpieczyłby tę pozycję na dobre. Ściągnięty latem Elias Andersson rozczarowuje, zaś Barry Douglas nie jest już w stanie notować występów z najwyższej półki.

