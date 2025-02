Lech dopiął transfer. Cenne wzmocnienie w walce o mistrzostwo Polski

Lech Poznań potwierdził wypożyczenie Mario Gonzaleza do zespołu, które będzie trwać do końca obecnego sezonu. Nowy napastnik ma pomóc zespołowi w walce o mistrzostwo Polski.

Lech potwierdza kolejny zimowy transfer

Lech Poznań rozpoczął rundę wiosenną od zwycięstwa i porażki. Ekipie Nielsa Frederiksena udało się pokonać na inaugurację zmagań w tym roku zespół Widzewa Łódź przed własną publicznością, ale już tydzień później ulegli w wyjazdowym starciu z Lechią Gdańsk. Niemniej Kolejorz nadal jest liderem tabeli i głównym faworytem w wyścigu o mistrzostwo Polski.

Wiadomo jednak, że konkurencja jest spora i walka prawdopodobnie będzie trwać długo, może nawet do ostatniej kolejki tego sezonu. Z tego też powodu władze Lecha zdecydowały się, że konieczne jest pozyskanie jeszcze jednego napastnika, który pomoże w zdobywaniu goli. Zespół ze stolicy Wielkopolski oficjalnie poinformował, że nowym graczem drużyny został Mario Gonzalez. Hiszpański napastnik został do Lecha wypożyczony od końca sezonu.

Mario Gonzalez ma 28-latek i do tej pory związany był z FC Famalicao z ligi portugalskiej, ale jego macierzystym klubem jest Los Angeles FC. Hiszpan w tym sezonie rozegrał osiemnaście spotkań i zdobył dwa gole oraz zanotował dwie asysty. W przeszłości grał dla takich drużyn jak SC Braga oraz Villarreal. Miał okazję rywalizować także we Francji oraz w Belgii. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na dwa miliony euro.

