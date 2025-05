Lech kupi byłego piłkarza Legii?! To może być hit okienka

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Luquinhas dołączy do Lecha Poznań?

Lech Poznań w tym sezonie poradził sobie bardzo dobrze w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Kolejorz co prawda do ostatniej kolejki walczył o mistrzostwo Polski, ale finalnie udało się wygrać ligę i po kilki latach przerwy znów został mistrzem Polski. Tym samym zespół Nielsa Frederiksena będzie reprezentował nasz kraj w eliminacjach Ligi Mistrzów, a to wymaga sporych wzmocnień.

Według informacji przekazanych przez Sebastiana Staszewskiego na platformie X (dawniej Twitter), do Lecha Poznań może dołączyć Luquinhas. Tak, ten Luquinhas, były piłkarz Legii Warszawa. Agent Brazylijczyka w ostatnich dniach rozmawiał z władzami Lecha ws. ewentualnego transferu. Skrzydłowy szuka bowiem nowego klubu po tym, jak wraz z końcem sezonu pożegnał się z Legią, która nie zdecydowała się na jego wykup z Fortaleza Esporte Clube.

Luquinhas w tym sezonie rozegrał dla Legii Warszawa w sumie 46 spotkań, w których zdobył 13 goli oraz zanotował trzy asysty. Łącznie dla Wojskowych wystąpił w całej swojej karierze 156 razy i zdobył 25 goli oraz zanotował 21 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 28-latka na dwa miliony euro, a jego klauzula wykupu wynosi milion euro.

