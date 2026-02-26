Lech Poznań decyduje ws. Ismaheela. To najbardziej prawdopodobne

08:08, 26. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Meczyki I Tomasz Włodarczyk

Lech Poznań latem wypożyczył Taofeeka Ismaheela z Górnika Zabrze. Teraz skłania się, by skorzystać z opcji i wykupić skrzydłowego na stałe - informuje Tomasz Włodarczyk w programie na kanale "Meczyki".

Taofeek Ismaheel
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Taofeek Ismaheel

Lech wykupi skrzydłowego z Górnika?

Lech Poznań latem mocno przebudował ofensywę. Jednym z nowych nabytków został Taofeek Ismaheel, którego wypożyczył z Górnika Zabrze. Była to reakcja na problemy kadrowe i kontuzje kilku istotnych zawodników. W tym czasie Niels Frederiksen nie miał do dyspozycji chociażby Patrika Walemarka czy Alego Gholizadeha.

Ismaheel dobrze odnalazł się w nowym otoczeniu. Błyszczy w szczególności w Lidze Konferencji, gdzie uzbierał dotąd trzy bramki oraz dwie asysty. Dołożył dwie asysty również w Ekstraklasie. Nie są to wybitne statystyki, ale biorąc pod uwagę niewielkie oczekiwania, a także pełnioną w drużynie rolę, wypada naprawdę nieźle.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Wkrótce Kolejorz będzie musiał podjąć w jego sprawie wiążącą decyzję. Przy finalizowaniu wypożyczenia kluby wspólnie ustaliły, że w umowie znajdzie się klauzula wykupu. Nieoficjalnie mowa o kwocie w okolicach miliona euro. Tomasz Włodarczyk przekazuje, że w tym momencie władze Lecha skłaniają się ku skorzystaniu z niej, więc transfer jest bardzo prawdopodobny.

Ismaheel trafił do Polski w lipcu 2024 roku. W barwach Górnika Zabrze rozegrał 39 spotkań. Dla Lecha ma ich łącznie 31.