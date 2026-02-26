Lech Poznań decyduje ws. Ismaheela. To najbardziej prawdopodobne

Lech wykupi skrzydłowego z Górnika?
Lech Poznań latem mocno przebudował ofensywę. Jednym z nowych nabytków został Taofeek Ismaheel, którego wypożyczył z Górnika Zabrze. Była to reakcja na problemy kadrowe i kontuzje kilku istotnych zawodników. W tym czasie Niels Frederiksen nie miał do dyspozycji chociażby Patrika Walemarka czy Alego Gholizadeha.
Ismaheel dobrze odnalazł się w nowym otoczeniu. Błyszczy w szczególności w Lidze Konferencji, gdzie uzbierał dotąd trzy bramki oraz dwie asysty. Dołożył dwie asysty również w Ekstraklasie. Nie są to wybitne statystyki, ale biorąc pod uwagę niewielkie oczekiwania, a także pełnioną w drużynie rolę, wypada naprawdę nieźle.
Wkrótce Kolejorz będzie musiał podjąć w jego sprawie wiążącą decyzję. Przy finalizowaniu wypożyczenia kluby wspólnie ustaliły, że w umowie znajdzie się klauzula wykupu. Nieoficjalnie mowa o kwocie w okolicach miliona euro. Tomasz Włodarczyk przekazuje, że w tym momencie władze Lecha skłaniają się ku skorzystaniu z niej, więc transfer jest bardzo prawdopodobny.
Ismaheel trafił do Polski w lipcu 2024 roku. W barwach Górnika Zabrze rozegrał 39 spotkań. Dla Lecha ma ich łącznie 31.