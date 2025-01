Lech blisko ciekawego transferu. Reprezentant Islandii przechodzi testy medyczne

PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Gisli Thordarson zostanie nowym zawodnikiem Lecha Poznań

Gisli Thordarson to 20-letni środkowy pomocnik z Islandii. Jest o krok od dołączenia do Lecha Poznań. Zawodnik przybył do stolicy Wielkopolski w poniedziałek, a we wtorek rano rozpoczął szczegółowe testy medyczne w klinice Rehasport. Jeśli nie pojawią się żadne nieprzewidziane komplikacje, transfer definitywny z Vikingura Reykjavik zostanie sfinalizowany, a Islandczyk zwiąże się z Kolejorzem 4,5-letnim kontraktem.

Mierzący 190 cm wzrostu pomocnik ma już za sobą ciekawe doświadczenia. Jako junior trenował we włoskiej Bologni, ale w 2022 roku wrócił do Islandii i podpisał umowę z Vikingurem Reykjavik. Kibice Lecha mogą pamiętać ten klub z eliminacji Ligi Konferencji Europy w sezonie 2022/2023, gdy Niebiesko-Biali okazali się lepsi w dwumeczu.

Thordarson to zawodnik z doświadczeniem międzynarodowym – tylko jesienią 2024 roku wystąpił w 14 spotkaniach europejskich pucharów, reprezentując Vikingura w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Regularnie gra także w młodzieżowej reprezentacji Islandii do lat 21, gdzie zbiera cenne doświadczenie na arenie międzynarodowej.

Transfer Gisliego Thordarsona jest kolejnym krokiem Lecha Poznań w kierunku wzmocnienia środka pola i inwestycji w młodych, perspektywicznych zawodników. Jeżeli wszystkie formalności zostaną dopięte, Islandczyk będzie miał okazję rozwijać swoją karierę w polskiej Ekstraklasie i pomóc Kolejorzowi w realizacji ambitnych celów na krajowej i europejskiej scenie.