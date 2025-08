Laporta zabrał głos ws. transferów Barcelony. Tego nie wyklucza

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona jeszcze nie zakończyła letnich transferów

Barcelona ma już dwóch nowych piłkarzy na sezon 2025/26. To Marcus Rashford i Joana Garcia. Choć ich rejestracja została tymczasowo wstrzymana, Joan Laporta zapewnia, że klub nie powiedział ostatniego słowa podczas letniego okienka transferowego.

– Potrzebujemy szerszej kadry niż zwykle, co oznacza większe inwestycje. Musimy zrobić wszystko, by zbudować bardziej konkurencyjny zespół. Nie wykluczamy kolejnych wzmocnień – powiedział prezydent Barcelony cytowany przez dziennik „Marca”.

Blaugrana wciąż ma problem z przestrzeganiem reguł finansowego fair play, co skutecznie utrudnia jej ruchy na rynku transferowym. Warto przypomnieć, że klub ma oficjalnie do dyspozycji tylko jednego bramkarza Inakiego Penę, który jest łączony z odejściem z klubu. Obecnie, nowy nabytek, Joan Garcia oraz Wojciech Szczęsny czekają na oficjalną rejestrację w La Liga.

Ważą się też losy innych zawodników takich, jak Marc Casado czy Ronald Araujo. To odejścia piłkarzy nie znajdujących się w planach Hasiego Flicka mają pomóc Dumie Katalonii w przeprowadzeniu kolejnych transferów. Wszystko wskazuje na to, że klub z Camp Nou może być aktywny na rynku do ostatnich dni okienka. Trudno jednak w obecnej sytuacji finansowej spodziewać się spektakularnych ruchów.

