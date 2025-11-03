Lamine Yamal poznał decyzję. Chodzi o transfer za ponad 200 mln euro

W ostatnich tygodniach Lamine Yamal był łączony z transferem do PSG. Francuski gigant już podjął decyzję w tej sprawie - poinformował Fabrice Hawkins.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal dostał jasną wiadomość od PSG

Plotki o możliwym transferze Lamine’a Yamala do Paris Saint-Germain wywołały w ostatnich tygodniach sporo emocji. Francuski gigant miał rzekomo być gotowy zapłacić za nastolatka ponad 200 milionów euro. Teraz jednak sprawa została wyjaśniona. Dobrze poinformowany dziennikarz RMC Sport Fabrice Hawkins przekazał, że PSG nie planuje starań o sprowadzenie młodej gwiazdy Barcelony.

Według Hawkinsa ani dyrektor sportowy Luis Campos, ani trener Luis Enrique nie dali zielonego światła na taki ruch. – Mogę powiedzieć, że w obecnym PSG nikt nie zatwierdził transferu Yamala. To byłoby sprzeczne z kierunkiem, w jakim klub obecnie zmierza – wyjaśnił dziennikarz w podcaście Aliotalk.

Transfer Yamala kosztowałby ponad 200 milionów euro, a paryżanie nie zamierzają podejmować tak ogromnego ryzyka finansowego. PSG koncentruje się obecnie na budowie zespołu opartego na stabilności i młodych zawodnikach już znajdujących się w klubie. Dodatkowo sama Barcelona nie rozważa sprzedaży swojego największego talentu, który ma być filarem projektu Hansiego Flicka.

W efekcie temat przejścia Yamala do PSG można uznać za zamknięty. Młody skrzydłowy pozostanie w Barcelonie, gdzie ma dalej rozwijać się i odgrywać coraz ważniejszą rolę w pierwszym zespole.