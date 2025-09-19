Lamine Yamal dostał ogromną ofertę. Przebili Barcelonę 20-krotnie!

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal miał ogromne oferty. Na koniec i tak wybrał Barcelonę

Lamine Yamal już jako 15-latek wzbudzał ogromne zainteresowanie największych klubów Europy. W tak młodym wieku trafił na listy życzeń takich gigantów jak Manchester City, PSG czy Bayern Monachium. Jak ujawnił portal Culemania, niektóre propozycje przebijały ofertę Barcelony nawet dwudziestokrotnie.

Władze Dumy Katalonii zdawały sobie sprawę, że młody talent może szybko trafić do innego zespołu. Jego kontrakt kończył się w lipcu 2023 roku, więc klub musiał działać błyskawicznie. Xavi dał mu wymarzony debiut w pierwszej drużynie, aby pokazać, że w Barcelonie będzie miał wyjątkowe miejsce. Ten ruch powstrzymał ofensywę transferową rywali.

W tamtym czasie Yamal zmienił również agenta i zdecydował się na współpracę z Jorge Mendesem. To także miało duże znaczenie dla jego przyszłości, bo Mendes doprowadził do podpisania nowej umowy z Blaugraną. Jak podkreślają osoby z otoczenia zawodnika, mógł wybrać większe pieniądze, ale wybrał rozwój w klubie, w którym się wychował.

Dziś 18-latek jest jednym z liderów Barcelony, a jego wartość rynkowa poszybowała w górę. W marcu Joan Laporta zdradził, że odrzucił ofertę opiewającą na 200 milionów euro od PSG. Yamal, mimo ogromnych pokus, pokazał, że dla niego najważniejsze jest pozostanie w barwach Blaugrany i kontynuowanie kariery w klubie, który ukształtował jego talent.