Lamine Yamal dostał nową wycenę. Za tę kwotę transfer jest możliwy

Lamine Yamal dostał nową wycenę rynkową przez portal Transfermarkt. Poprzednio była to kwota w wysokości 180 milionów euro, teraz jest ona wyższa.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal najdroższym piłkarzem świata

Mimo że nie ukończył jeszcze nawet 18 lat, Lamine Yamal jest już najdroższym piłkarzem na świecie. Według najnowszej aktualizacji portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa wychowanka La Masii wzrosła ze 180 do 200 milionów euro. To najmłodszy zawodnik, który osiągnął taką kwotę.

Podium najbardziej wartościowych piłkarzy uzupełniają Jude Bellingham, Erling Haaland i Kylian Mbappe, którzy są wyceniani po 180 milionów euro. Z kolei najbardziej spadła wartość Viniciusa z 200 milionów euro do 170 co wykluczyło go z czołówki.

Sezon Lamine’a Yamala był świetny do tego stopnia, że stał się jednym z faworytów do zdobycia Złotej Piłki. Nie bez powodu więc reprezentant Hiszpanii jest wyceniany na tak wysoką kwotę. Jednak gdyby ktoś złożył Barcelonie taką ofertę, mało prawdopodobne jest, że klub by ją przyjął. Skrzydłowy ma w swoim kontrakcie klauzulę odstępnego w wysokości aż miliarda euro.

Na rynku transferowym zauważony został fenomenalny sezon w wykonaniu piłkarzy Hansiego Flicka. Chociażby wartość Pedriego wzrosła o 20 milionów euro, osiągając 140 milionów. Ferran Torres to kolejny z zawodników, którego wartość znacznie wzrosła z 28 mln do 40. Również Raphinha i Pau Cubarsi kosztują teraz więcej. Spadła natomiast cena za Gaviego i Ronalda Araujo.

