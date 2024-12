Kyle Walker łączony z sensacyjną przeprowadzką

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Kyle Walker

Sheffield United marzy o powrocie Kyle’a Walkera

Kontrakt Kyle’a Walkera z Manchesterem City obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. Wiele wskazuje na to, że prawy obrońca nie wypełni swojej umowy do końca. W aktualnym sezonie boczny defensor nie jest w najlepszej formie, co może wpłynąć na jego przyszłość. Mimo to doświadczony wahadłowy przebiera w ofertach. W przeszłości 34-latek był łączony z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej, a teraz ma kolejną opcję na stole.

Oglądaj skróty meczów Manchesteru City [WIDEO]

Zdaniem Alexa Crooka z brytyjskiego portalu “talkSPORT” Kyle Walker jest wymarzonym celem transferowym Sheffield United. Gdyby taka transakcja doszła do skutku, to 93-krotny reprezentant Anglii zaliczyłby wielki powrót na Bramall Lane. Prawy obrońca jest bowiem wychowankiem drużyny The Blades, w której występował do 2010 roku. Boczny defensor dla swojego macierzystego klubu zdążył rozegrać 35 meczów i zaliczyć 4 asysty.

Co prawda Sheffield United rywalizuje obecnie na drugim poziomie rozgrywkowym, ale wygląda na to, że wywalczy awans do Premier League. Czterokrotny zdobywca Pucharu Anglii ma na swoim koncie 38 punktów i zajmuje 1. miejsce w tabeli Championship. Jeśli popularnym Szablom ostatecznie uda się uzyskać upragnioną promocję do angielskiej ekstraklasy, to szanse na pozyskanie Kyle’a Walkera najprawdopodobniej znacząco wzrosną.

Statystyki wahadłowego w Manchesterze City prezentują się następująco – 312 spotkań, 6 bramek oraz 23 ostatnie podania. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 13 milionów euro.