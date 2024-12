PressFocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Crystal Palace nie sprzeda Adama Whartona w zimowym okienku

Manchester City jest zmuszony do poszukiwań na rynku nowego pomocnika po tym, jak poważnej kontuzji nabawił się Rodri. Przypomnijmy, że zdobywca Złotej Piłki w obecnym sezonie najprawdopodobniej nie wybiegnie już na boisko, co jest ogromnym ciosem dla drużyny The Citizens. Wśród kandydatów na zastępcę hiszpańskiego gwiazdora wymienia się Adama Whartona, który doskonale radzi sobie w barwach Crystal Palace. Jednak wszystko wskazuje na to, że Obywatele ostatecznie będą musieli obejść się smakiem.

Z najnowszych informacji przekazanych przez brytyjską gazetę “Daily Mail” wynika, że londyński klub nie ma zamiaru sprzedawać swojego zawodnika już w zimowym okienku transferowym. To oznacza, że Manchester City musi szukać dalej. Wcześniej z przeprowadzką na Etihad Stadium byli łączeni również Samuele Ricci, Tijjani Reijnders czy Federico Valverde. Aczkolwiek przekonanie jednego z wymienionych piłkarzy do transferu na pewno nie będzie łatwym zadaniem.

Ekipa prowadzona przez Pepa Guardiolę przeżywa ostatnio największy kryzys od momentu przyjścia hiszpańskiego szkoleniowca, na co zapewne ma wpływ nieobecność Rodriego. Zespół The Citizens notuje wstydliwą serię siedmiu meczów bez zwycięstwa, na co składa się aż sześć porażek oraz jeden remis. Mistrzowi Anglii będzie bardzo trudno po raz kolejny obronić tytuł, ponieważ w tym momencie strata punktowa do liderującego w tabeli Liverpoolu wynosi już jedenaście oczek.