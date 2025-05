Krzysztof Piątek leci na testy medyczne! Wybrał nowy klub

Krzysztof Piątek przenosi się do Kataru. Ma przed sobą testy medyczne, po których podpisze trzyletnią umowę z Al-Duhail - informuje Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl.

Piątek opuszcza Basaksehir. Będzie kosztował 10 milionów euro

Krzysztof Piątek transferem do Basaksehir trafił w dziesiątkę. W Turcji odbudował się po trudnym okresie w Herthcie Berlin, znów dając o sobie znać. Wiele wskazuje na to, że w wyścigu o koronę króla strzelców ligi zakończy jedynie za plecami Victora Osimhena. Ma w dorobku 21 trafień w rozgrywkach ligowych, do których dołożył jeszcze dziesięć bramek w europejskich pucharach oraz pucharze krajowym. Nie może dziwić, że po takich dobrych miesiącach 29-latek stał się łakomym kąskiem na rynku transferowym.

Od pewnego czasu najbardziej prawdopodobna w jego przypadku zdawała się być wyprowadzka z Europy. Media spekulowały na temat egzotycznych przenosin do katarskiego Al-Duhail. We wtorek Tomasz Włodarczyk potwierdził, że ten ruch faktycznie będzie miał miejsce. Reprezentant Polski dogaduje szczegóły transferu i w środę uda się na testy medyczne.

Jeśli badania nie wykażą jakichkolwiek problemów, Piątek zostanie piłkarzem katarskiej ekstraklasy. Baksasehir na jego sprzedaży ma zarobić około 10 milionów euro. On sam również otrzyma najwyższe wynagrodzenie w swoich dotychczasowej karierze – szczegóły nie są znane, ale będzie to na pewno więcej, niż trzy miliony euro rocznie, które gwarantowała mu Hertha. Piątek ma związać się z Al-Duhail trzyletnią umową.