Kroos zaproponował pomocnika Realowi Madryt. To byłby hit

Toni Kroos chce Reijndersa w Realu

Toni Kroos choć nie jest już aktywnym piłkarzem, a z Realem Madryt pożegnał się prawie rok temu, to nadal jego głos jest niezwykle szanowany oraz mocny na Santiago Bernabeu. Niemiec ma posłuch wśród kibiców, ale być może także wśród władz klubu. Z pewnością jednak nie można wobec jego słów przechodzić objętnie.

Szczególnie wtedy, kiedy Toni Kroos proponuje Realowi Madryt nowego gracza. Według informacji przekazanych przez serwis „Fichajes”, były gracz Realu Madryt oraz reprezentacji Niemiec zaoferował Królewskich aby ci sprowadzili do swojego zespołu Tijjaniego Reijndersa z AC Milanu. Zdaniem byłego pomocnika Holender znakomicie wpasowałby się do zespołu Los Blancos i był wartością dodaną do kadry.

Tijjani Reijnders w tym sezonie rozegrał do tej pory dla zespołu AC Milanu 52 mecze, w których zdobył w sumie 15 goli oraz zanotował pięć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-letniego środkowego pomocnika na 50 milionów euro. Holender na koncie ma 22 mecze w reprezentacji swojego kraju. Jego umowa z zespołem z Mediolanu wygasa wraz z końcem czerwca 2030 roku.

