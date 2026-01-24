Królewski z apelem do wszystkich klubów. Plan Wisły jasny

Jarosław Królewski deklaruje, że tej zimy skład Wisły Kraków już się nie osłabi. Klub nie przyjmie żadnej oferty za swoich piłkarzy. Celem jest oczywiście awans do Ekstraklasy.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła zatrzyma wszystkie swoje gwiazdy

Wisła Kraków po świetnej rundzie jesiennej jest na dobrej drodze, by wywalczyć awans do Ekstraklasy. Ma sporą przewagę punktową nad resztą stawki, choć oczywiście musi pozostać czujna, gdyż gorsza seria zbliży rywali do zajmowanego przez nią fotelu lidera. Zespół Mariusza Jopa przygotowuje się do rundy wiosennej w Turcji. Dołączył tam do niego Jordi Sanchez, który wzmocni rywalizację w ofensywie.

Tej zimy Wisła pożegnała Igora Łasickiego, który wybrał ofertę GKS-u Tychy, a także wypożyczonych Oliviera Sukiennickiego i Wiktora Staszaka. Kolejnych odejść nie należy się spodziewać – Jarosław Królewski złożył dość jasną deklarację w tej sprawie. Odpowiedział tym samym na doniesienia o ofertach za najważniejszych piłkarzy Białej Gwiazdy.

Wisła odrzuciła sporą propozycję za Angela Rodado, a wcześniej tak samo postąpiła w przypadku Kacpra Dudy. W drużynie pozostał również Jakub Krzyżanowski, łączony z transferem do Czech. Dla klubu liczy się przede wszystkim awans do Ekstraklasy, który da więcej korzyści niż jednorazowy zarobek, nawet przekraczający milion euro.

To żeby uporządkować.



Informacyjnie dla różnych klubów info.



Żaden z zawodników @wislakrakowsa 🔵⚪️🔴 nie jest na sprzedaż w tym oknie i będziemy wszystkie oferty odrzucać. — Jarosław Królewski (@jarokrolewski) January 24, 2026

Wisła Kraków zainauguruje rundę wiosenną domowym meczem z GKS-em Tychy. Na półmetku sezonu ma w dorobku 43 punkty.