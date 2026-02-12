Kounde odejdzie z Barcelony? Chce go klub Premier League

Jules Kounde znalazł się na celowniku dwóch klubów z Premier League. Francuza chce Chelsea oraz Liverpool - donosi kataloński Sport. Obrońca nie zamierza jednak opuszczać FC Barcelony.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jules Kounde

Chelsea ustawiła się w kolejce po Kounde

Jules Kounde ponownie stał się bardzo rozchwytywanym zawodnikiem na rynku transferowym. Latem ubiegłego roku media rozpisywały się o możliwym transferze do Premier League. Finalnie do zmiany klubu nie doszło, ponieważ Francuz chciał zostać w Barcelonie. Mimo to zainteresowanie tamtejszych drużyn pozostało niezmienne. Kataloński Sport ponownie pisze o możliwym transferze.

Warto także zaznaczyć, że w czwartek rano pisaliśmy o tym, że Kounde trafił pod lupę Liverpoolu. Teraz okazuje się, że oprócz The Reds prawym obrońcą interesuje się także Chelsea. Kounde to niezwykle uniwersalny piłkarz, który może grać zarówno na środku, jak i boku obrony. Nic więc dziwnego, że czołowe drużyny chcą go mieć u siebie.

Stanowisko zawodnika w sprawie transferu jest proste. Kounde nie zamierza na ten moment opuszczać Barcelony. Nie zmieni tego nawet ingerencja jego otoczenia. Źródło przekonuje, że reprezentant Francji jest w pełni oddany Dumie Katalonii.

Kounde gra w Barcelonie od lipca 2022 roku. Wcześniej występował w innym hiszpańskim klubie – Sewilli. Katalończycy zapłacili za niego 50 milionów euro. Obecny kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku i zawiera klauzulę odstępnego w wysokości miliarda euro. Taka kwota to sygnał dla innych drużyn, że 27-latek pod żadnym warunkiem nie jest na sprzedaż.