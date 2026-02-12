Kounde odejdzie z Barcelony? Chce go klub Premier League

15:58, 12. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sport

Jules Kounde znalazł się na celowniku dwóch klubów z Premier League. Francuza chce Chelsea oraz Liverpool - donosi kataloński Sport. Obrońca nie zamierza jednak opuszczać FC Barcelony.

Jules Kounde
Obserwuj nas w
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jules Kounde

Chelsea ustawiła się w kolejce po Kounde

Jules Kounde ponownie stał się bardzo rozchwytywanym zawodnikiem na rynku transferowym. Latem ubiegłego roku media rozpisywały się o możliwym transferze do Premier League. Finalnie do zmiany klubu nie doszło, ponieważ Francuz chciał zostać w Barcelonie. Mimo to zainteresowanie tamtejszych drużyn pozostało niezmienne. Kataloński Sport ponownie pisze o możliwym transferze.

Warto także zaznaczyć, że w czwartek rano pisaliśmy o tym, że Kounde trafił pod lupę Liverpoolu. Teraz okazuje się, że oprócz The Reds prawym obrońcą interesuje się także Chelsea. Kounde to niezwykle uniwersalny piłkarz, który może grać zarówno na środku, jak i boku obrony. Nic więc dziwnego, że czołowe drużyny chcą go mieć u siebie.

Stanowisko zawodnika w sprawie transferu jest proste. Kounde nie zamierza na ten moment opuszczać Barcelony. Nie zmieni tego nawet ingerencja jego otoczenia. Źródło przekonuje, że reprezentant Francji jest w pełni oddany Dumie Katalonii.

Kounde gra w Barcelonie od lipca 2022 roku. Wcześniej występował w innym hiszpańskim klubie – Sewilli. Katalończycy zapłacili za niego 50 milionów euro. Obecny kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku i zawiera klauzulę odstępnego w wysokości miliarda euro. Taka kwota to sygnał dla innych drużyn, że 27-latek pod żadnym warunkiem nie jest na sprzedaż.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź