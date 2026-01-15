Korona Kielce szykuje transfer. Zieliński wskazał priorytet

Korona Kielce celuje w transfer środkowego pomocnika - przyznał Jacek Zieliński, którego cytuje Damian Wysocki z serwisu WKielcach.info. Szkoleniowiec podkreślił, że rozmowy już trwają.

PressFocus Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Jacek Zieliński uchyla rąbka tajemnicy ws. pomocnika

Korona Kielce zdobyła 24 punkty w pierwszej części sezonu i zajmuje 9. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Po dość solidnym początku rozgrywek drużyna złapała jednak zadyszkę w końcówce ubiegłego roku. W pięciu ostatnich ligowych potyczkach zdobyła pięć pięć punktów.

Żółto-Czerwoni przygotowują się obecnie do rundy wiosennej na zgrupowaniu w Turcji. W pierwszym meczu sparingowym Kielczanie pokonali bułgarski CSKA Sofia (2:0). Obie bramki zdobył Mariusz Stępiński, który zimą trafił do Korony z Omonii Nikozja. Z 30-letnim napastnikiem wiązane są spore nadzieje w stolicy województwa świętokrzyskiego. Stępiński wraca do Polski po dziewięciu latach.

Po spotkaniu kontrolnym trener Jacek Zieliński przyznał, że jednym z priorytetów podczas zimowego okna transferowego będzie pozyskanie środkowego pomocnika. Zaznaczył, że trwają już rozmowy i transfer jest coraz bliżej. – Jeśli przyjdzie, to będzie super strzał – podkreślił szkoleniowiec.

Jesienią Korona straciła zaledwie 19 bramek – mniej goli dała sobie strzelić tylko Wisła Płock. Kielecki zespół wróci z Turcji do Polski 24 stycznia, a już 1 lutego zagra przy Łazienkowskiej z Legią Warszawa w meczu 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy.