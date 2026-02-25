Korona Kielce ogłosiła nowy kontrakt. Filar drużyny zostaje na dłużej

Paweł Wątorski
Paweł Wątorski

Korona Kielce przedłużyła kontrakt z Marcelem Pięczkiem do końca czerwca 2028 roku. W umowie środkowego obrońcy znalazła się także opcja przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

Marcel Pięczek zostaje w Koronie na dłużej

Korona Kielce przegrała dwa z trzech ostatnich spotkań wiosennych w PKO BP Ekstraklasie i obecnie zajmuje ósme miejsce w tabeli z dorobkiem 30 punktów. W zimowym oknie transferowym szeregi Żółto-Czerwonych wzmocnił Mariusz Stępiński, który szybko udowodnił swoją wartość. Napastnik strzelił trzy gole w czterech ligowych występach.

Istotną rolę w zespole prowadzonym przez Jacka Zielińskiego odgrywa również Marcel Pięczek. W środę klub oficjalnie poinformował o przedłużeniu kontraktu z 25-letnim defensorem. Nowa umowa będzie obowiązywać do końca czerwca 2028 roku i zawiera opcję przedłużenia o kolejny rok.

Pięczek dołączył do kieleckiego zespołu w styczniu 2024 roku z Puszczy Niepołomice. W przeszłości reprezentował także barwy Widzewa Łódź. W trwającym sezonie defensor rozegrał 21 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty we wszystkich rozgrywkach.

Cieszę się, że mogę dalej grać dla tej publiczności. Jestem bardzo szczęśliwy w Kielcach. Czuję, że wszystko, co dzieje się w klubie, i wokół niego zmierza w dobrym kierunku. Wspólnie napiszmy wspaniałą historię – oznajmił Pięczek, cytowany przez klubowe media. Kielczanie w sobotę (28 lutego, godz. 17:30) zmierzą się na wyjeździe z Motorem Lubin w ramach 23. kolejki Ekstraklasy. Jesienią górą była Korona, która wygrała u siebie (2:0).

