Kontrakt Casemiro wygasa po sezonie. Man Utd podjął decyzję

Casemiro zbliża się do końca kontraktu w Manchesterze United, a według CaughtOffside klub uzależnia jego dalszą przyszłość od obniżenia pensji. Rosnące zainteresowanie z zagranicy komplikuje sytuację Brazylijczyka.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Casemiro chciałby przedłużyć kontrakt z Man Utd

Casemiro pozostaje jednym z kluczowych piłkarzy Manchesteru United. Ruben Amorim od początku podkreśla jego znaczenie. Widzi w nim stabilizację w środku pola. Jego zdaniem doświadczenie, spokój i profesjonalizm Brazylijczyka nadają ton młodszym zawodnikom. W klubie powtarza, że Brazylijczyk jest „kluczowy” dla utrzymania struktury zespołu w trudnych meczach.

Mimo tego los pomocnika może wymknąć się spod kontroli trenera. Kontrakt Casemiro wygasa wraz z końcem sezonu. United mają możliwość przedłużenia go o kolejny rok, lecz zarząd nie jest przekonany. INEOS prowadzi restrukturyzację finansową i chce zmniejszyć płacową część budżetu. Klub zamierza odejść od praktyki podpisywania długich, kosztownych umów z piłkarzami w dojrzałym wieku. Casemiro jest jednym z najlepiej opłacanych zawodników. Jeśli chce zostać, musi zgodzić się na znaczącą redukcję pensji.

Ta niepewność przyciąga uwagę innych klubów. Drużyny z Arabii Saudyjskiej, w tym Al Nassr, przygotowują ogromne oferty. W MLS również są przekonani, że Brazylijczyk mógłby podnieść poziom sportowy i marketingowy ich drużyn. Źródła podają też, że dwa zespoły z Premier League monitorują sytuację i czekają na ruch Manchesteru United.

Casemiro, mimo wielu propozycji, wciąż preferuje pozostanie w Manchesterze. Lubi miasto, ceni klub i wierzy, że pod wodzą Amorima może dać drużynie jeszcze dużo jakości. Problemem pozostaje jednak rozbieżność między jego aktualną pensją a warunkami, które United są gotowe zaproponować. To ona zdecyduje o tym, gdzie Brazylijczyk zagra w kolejnym sezonie.

