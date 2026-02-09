Inter na łowach w Bundeslidze. Chce kupić reprezentanta Grecji

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Konstantinos Koulierakis obserwowany przez Inter Mediolan

Inter Mediolan w trakcie najbliższego letniego okienka transferowego prawdopodobnie będzie zmuszony do wzmocnienia swojej linii obrony. Kontrakty dwóch doświadczonych stoperów – Stefana de Vrija oraz Francesco Acerbiego – wygasają bowiem już 30 czerwca 2026 roku. Wobec tego możliwe jest ich darmowe odejście po zakończeniu obecnego sezonu. Dla władz lidera Serie A to wyraźny sygnał, że już teraz należy myśleć o następcach, którzy w przyszłości przejmą odpowiedzialność za formację defensywną ekipy Nerazzurrich.

Włodarze mediolańskiego klubu uważnie obserwują więc rynek w poszukiwaniu nowych defensorów. Jak poinformował włoski portal „Calciomercato”, na celowniku Interu znajduje się m.in. Konstantinos Koulierakis. 22-letni Grek na co dzień z powodzeniem występuje w barwach Wolfsburga, który oczekuje za niego około 35 milionów euro.

Mediolańczycy w walce o podpis środkowego obrońcy najprawdopodobniej zmierzą się z ligowym rywalem, ponieważ sytuację mierzącego 188 centymetrów piłkarza monitoruje również inny zespół z Półwyspu Apenińskiego, a mianowicie Juventus.

Koulierakis przywdziewa koszulkę drużyny Wilków od sierpnia 2024 roku, gdy przeniósł się na Volkswagen Arenę za niespełna 12 milionów euro z PAOK-u Saloniki, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Rosły stoper w trwającej kampanii rozegrał 20 spotkań i zdobył 1 bramkę. Kontrakt reprezentanta Grecji z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co oznacza, że Inter musi liczyć się z twardymi negocjacjami.