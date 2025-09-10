Konate odrzucił ofertę Liverpoolu. Chce trafić do giganta

Ibrahima Konate ma konkretne plany na przyszłość. Francuz chce dołączyć do Realu Madryt latem przyszłego roku. Z tego powodu odrzucił trzecią ofertę Liverpoolu - informuje Marca.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ibrahima Konate

Liverpool odrzucony po raz trzeci. Konate chce grać w Realu Madryt

Liverpool robi co może, aby Ibrahima Konate pozostał w klubie. Mistrz Anglii wyciągnął nauczkę z przeszłości i stara się przekonać obrońcę do podpisania nowego kontraktu. Na Anfield Road chcą za wszelką cenę uniknąć sytuacji, która miała miejsce z Trentem Alexandrem-Arnoldem. Wychowanek klubu po wielu miesiącach sagi kontraktowej nie przedłużył umowy, odchodząc do Realu Madryt.

Aktualnie kibice mogą poczuć się jak jeszcze kilka miesięcy temu. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Konate, któremu kontrakt wygasa w czerwcu. Liverpool, choć oferował mu już nową umowę, ma coraz mniejsze szanse, aby zatrzymać Francuza na dłużej.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Z najnowszych informacji dziennika Marca wynika, że zawodnik otrzymał trzecią już ofertę kontraktu. Podobnie jak przy dwóch poprzednich propozycja przedłużenia umowy została odrzucona. Konate jest świadomy zainteresowania Królewskich i zamierza poczekać do stycznia, gdy będzie mógł oficjalnie podpisać kontrakt z Realem Madryt.

Konate jest piłkarzem Liverpoolu od lipca 2021 roku, gdy opuścił Lipsk za 40 milionów euro. Dla 20-krotnego mistrza Anglii rozegrał w sumie 136 spotkań, w których zdobył 5 goli. Na swoim koncie ma m.in. triumf w Premier League i Pucharze Anglii.