Chelsea odrzuciła trzecią ofertę za Masona Mounta. Manchester United nie zamierza składać kolejnej, natomiast nie rezygnuje z transferu. Będzie on możliwy, jeśli londyńczycy obniżą swoje wymagania.

fot. Imago/PA Images Na zdjęciu: Mason Mount

Manchester United pragnie wzmocnić środek pola Masonem Mountem

Chelsea odrzuciła już trzy oferty za reprezentanta Anglii

Transfer będzie możliwy, jeśli The Blues obniżą swoje wymagania

Czerwone Diabły nie chcą przepłacić

Mason Mount dąży do wyprowadzki ze Stamford Bridge, konsekwentnie odrzucając kolejny oferty przedłużenia kontraktu. Chelsea znalazła się pod ścianą i musi sprzedać Anglika tego lata, jeśli nie chce doprowadzić do jego odejścia za darmo. Największe zainteresowanie transferem wykazuje Manchester United, który dogadał się już z pomocnikiem w kwestii warunków kontraktu.

Prowadzone negocjacje z Chelsea nie przynoszą jednak zamierzonych rezultatów. Czerwone Diabły złożyły w sumie trzy oferty za reprezentanta Anglii. Ostatnia opiewała na 50 milionach funtów plus 5 milionach funtów w ramach bonusów. The Blues odrzucili każdą z nich, żądając za swojego wychowanka 58 milionów funtów plus 7 milionów funtów w postaci bonusów.

Manchester United nie zamierza przepłacać, dlatego nie złoży kolejnej propozycji. Nie oznacza to jednak, że prace nad transferem zostały wstrzymane. Mount zamelduje się na Old Trafford, jeśli Chelsea obniży swoje wymagania. Czerwone Diabły chcą doprowadzić do finalizacji tej transakcji na własnych zasadach.

