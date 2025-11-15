Kompany przystał na plan Bayernu. Kadra jest już kompletna

Bayern Monachium od początku sezonu radzi sobie wyśmienicie. Władze klubu wspólnie z Vincentem Kompanym uznały, że zimą transfery nie będą potrzebne - informuje "Bild".

fot. HMB Media Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern nie wzmocni się zimą. Poczeka do końca sezonu

Bayern Monachium wystartował w tym sezonie znakomicie. Dopiero w miniony weekend po raz pierwszy stracił punkty w lidze, gromadząc dziewięć zwycięstw w dziesięciu spotkań. Świetnie radzi sobie też w Lidze Mistrzów, gdzie ograł już Chelsea oraz Paris Saint-Germain. Nie ulega wątpliwościom, że ekipa Vincenta Kompany’ego to w tej chwili główny kandydat do zdobycia wszystkich najważniejszych trofeów.

Podczas letniego okienka Bawarczycy postawili na jakościowe transfery, których nie było zbyt wiele. Fantastycznie do nowej drużyny weszli Luis Diaz i Jonathan Tah, a Nicolas Jackson jest ciekawą alternatywą dla Harry’ego Kane’a. Choć klub jest łączony z kolejnymi ruchami kadrowymi, nie zdecyduje się na wzmocnienia zimą. „Bild” ujawnia, że w gabinetach zapadła już konkretna decyzja, którą zaakceptował również Kompany.

Skład Bayernu ma być uważany za wystarczająco mocny, aby powalczyć o wygraną w Lidze Mistrzów. Co więcej, lada moment do zdrowia wrócą piłkarze, którzy byli dotąd kontuzjowani. Chodzi tu głównie o Jamala Musialę oraz Alphonso Daviesa, którzy przecież wcześniej stanowili o sile całego zespołu.

Bayern ze spokojem przygotuje się w tym czasie do przyszłorocznego lata, a także wyjaśni kwestie kontraktowe z zawodnikami, którzy mogą opuścić Allianz Arenę.