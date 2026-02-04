Kompany przymierzany do Man City. Trener Bayernu reaguje

09:32, 4. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  The Telegraph

Manchester City powoli szykuje się do odejścia Pepa Guardioli. Wymarzonym następcą jest Vincent Kompany, lecz ten widzi swoją przyszłość tylko w Bayernie Monachium - informuje "The Telegraph".

Vincent Kompany
Obserwuj nas w
fot. diebilderwelt Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern może być spokojny. Kompany nie chce do Man City

Pep Guardiola ma ważną umowę z Manchesterem City do połowy 2027 roku, ale media spekulują na temat jego przedwczesnego odejścia. W klubie panuje obawa, że menedżer zrezygnuje z dalszej pracy na Etihad Stadium, jeśli ten sezon nie zakończy się sukcesem. Sam zainteresowany oczywiście unika pytań o swoją przyszłość, zapewniając, że jego kontrakt wciąż obowiązuje. Dla Manchesteru City rozstanie z Guardiolą byłoby potężnym ciosem, dlatego chce się do tego maksymalnie przygotować. Już teraz szuka odpowiedniego kandydata, który w razie potrzeby wejdzie w jego buty.

Nazwiska łączone z posadą w Manchesterze City to choćby Enzo Maresca oraz Xabi Alonso. Władze klubu ze szczególną uwagą przyglądają się natomiast sytuacji w Bayernie Monachium. Praca Vincenta Kompany’ego imponuje – w drugim sezonie na Allianz Arena stworzył zespół, który jest jednym z faworytów do zdobycia Ligi Mistrzów. To właśnie on jest uważany za wymarzonego następcę Guardioli.

POLECAMY TAKŻE

Antoine Semenyo
TOP10 najciekawszych zimowych transferów
Mikel Arteta
Arsenal chce gwiazdę Bayernu Monachium. Gigant szykuje wielki transfer
Pep Guardiola
Man City wybrał następcę Guardioli. W grze legenda klubu

W Monachium mogą jednak pozostać spokojni. Kompany planuje najbliższą przyszłość w Bayernie i mocno angażuje się w kwestii letnich transferów. Nie zamierza odchodzić, nawet jeśli posada w Manchesterze City będzie dostępna. Obywatele muszą więc rozglądać się za kimś innym lub przekonać Guardiolę, by jeszcze nie rezygnował ze stanowiska.