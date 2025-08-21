Barcelona coraz bardziej poważnie rozważa sprzedaż utalentowanego pomocnika. Marc Casado już tego lata może opuścić szeregi Blaugrany. Diario SPORT przekonuje, że do walki o 21-latka włączył się klub z Ligue 1.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - Villarreal CF

Barcelona gotowa sprzedać talent

Marc Casado zmieni klub? Barcelona do tej pory wykluczała rozstanie ze swoim wychowankiem, ale problemy związane z Financial Far Play i rejestracją m.in. Wojciecha Szczęsnego nieco zmieniły podejście mistrzów Hiszpanii. Duma Katalonii jest otwarta na sprzedaż dwukrotnego reprezentanta kraju, który nie może narzekać na brak zainteresowania.

W gronie ekip, które analizują możliwość pozyskania Casado, znaleźli się przedstawiciele Serie A, La Liga i Premier League. Teraz do tego grona dołączyła kolejna czołowa liga Europy. Diario SPORT informuje, że defensywny pomocnik ma otrzymać ofertę z Ligue 1.

Klubem, który zwrócił uwagę na 21-latka, jest Olympique Marsylia. Drużyna Roberto de Zerbiego będzie musiała uzupełnić lukę po odejściu Adriena Rabiota, który najprawdopodobniej wróci do Włoch. Rozstanie z Francuzem jest nieuniknione, dlatego Les Phoceens w najbliższym czasie zintensyfikują poszukiwania następcy doświadczonego pomocnika. Na Stade Velodrome Casado mógłby liczyć na regularną grę.