Czesław Michniewicz ma dostać nowego piłkarza w Abha Club. Blisko przenosin do tego saudyjskiego klubu jest Valentin Eysseric - podaje Santi Aouna z „Foot Mercato”.

IMAGO/PIOTR KUCZA/FOTOPYK Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Czesław Michniewicz stara się utrzymać Abhę w saudyjskiej elicie

Byłemu selekcjonerowi w realizacji celu ma pomóc 31-letni Francuz

Zawodnik chce dołączyć do klubu prowadzonego przez Michniewicza

Francuz ma zagrać u Michniewicza. Piłkarz jest na tak

Czesław Michniewicz prowadził Abha Club w pięciu oficjalnych meczach. Klub byłego selekcjonera reprezentacji Polski dwukrotnie sięgnął po pełną pulę. Michniewiczowi w osiągnięciu lepszych wyników może pomóc Valentin Eysseric.

O tym, że były piłkarz Kasimpasy może trafić do Abha, poinformował Santi Aouna z „Foot Mercato”. Jego zdaniem Eysseric jest zdecydowany na przyjęcie propozycji z klubu dowodzonego przez Michniewicza. Francuz nie dostał odpowiednich oferty od lepszych drużyn.

Eysseric dysponuje doświadczeniem z włoskich (Fiorentina, Hellas) i francuskich boisk, na których rozegrał ponad 150 meczów (AS Monaco, OGC Nice, Saint-Étienne i FC Nantes). 31-latek przygodę w Turcji zakończył z przyzwoitymi liczbami. Rozegrał on 66 meczów, a jego statystyki to 9 goli i 17 asyst.

