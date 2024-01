Widzew Łódź póki co rozczarowuje kibiców, którzy liczyli zimą na wzmocnienia. Włoskie media donoszą, że zespół może opuścić kolejny ważny zawodnik.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Widzew Łódź może stracić kolejnego ważnego zawodnika

Włosi wykazują zainteresowanie transferem Andrejsa Cyganiksa

Do klubu wciąż nie trafił następca Henricha Ravasa

Widzew straci kolejne ważne ogniwo?

Widzew Łódź nie cieszy się zbyt komfortową sytuacją w tabeli po rundzie jesiennej. Jest poza strefą spadkową, ale ma nad nią zaledwie cztery punkty przewagi. W dodatku, drużyna Daniela Myśliwca przegrała trzy ostatnie mecze przed przerwą zimową, co z pewnością negatywnie wpłynęło na atmosferę w szatni.

Zimowe okienko łodzianie rozpoczęli od poważnego wstrząsu. Drużynę opuszcza bowiem Henrich Ravas, który za nieco ponad milion euro przenosi się do MLS. Strata podstawowego bramkarza to gigantyczne osłabienie, zwłaszcza, że jego następca do Widzewa jeszcze nie zawitał. Na tym nie koniec, bowiem klub może pożegnać się z kolejnym ważnym zawodnikiem.

Włoskie media donoszą, że na radarach drugoligowych Ternany i Ascoli Calcio znalazł się Andrejs Cyganiks. Łotysz ma za sobą mizerną pierwszą część sezonu, ale po zatrudnieniu Myśliwca trafił do wyjściowej jedenastki. Na swoim koncie ma trzy bramki oraz dwie asysty.

Kontrakt Cyganiksa wygasa po sezonie, dlatego dla Widzewa może to być ostatnia okazja, aby zarobić na rozstaniu.

