Carvalho wrócił do Liverpoolu, ale nie ma szans na regularną grę

Spekuluje się, że zawodnik ten może wrócić do swojego dawnego klubu

21-latek występował przez ostatnie miesiące w Lipsku

Były klub walczy o Carvalho

Urodzony w 2002 roku zawodnik wrócił już z wypożyczenia w RB Lipsk, gdzie występował do 31 grudnia. Nie wiadomo jednak co dalej, bo nie ma on szans na regularną grę w barwach Liverpoolu.

Wiele wskazuje na to, ze Fabio Carvalho trafi teraz do innego klubu z angielskiej Premier League. Na liście chętnych maja go Wolves, Southampton, Leeds, Hull City i Fulham.

Media donoszą, że spore szanse na wypożyczenie Portugalczyka ma ostatni z wymienionych zespołów. Calvalho grał już tam bowiem na początku swojej piłkarskiej kariery, w latach 2020-2022 rozegrał 40 meczów dla The Cottagers i zdobył w nich 11 bramek.

21-latek nie był przez ostatnie pół roku pewniakiem do wyjściowej jedenastki RB Lipsk, ale zdołał rozegrał dziewięć spotkań w pierwszym zespole.

