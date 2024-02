Barcelona mogła stracić zawodnika pierwszego składu? The Athletic donosi, że Ronald Araujo w zimowym okienku transferowym chciał zmienić klubowe barwy. Nowym miejscem pracy obrońcy miał zostać Bayern Monachium.

Źródło: The Athletic, RAC1

IMAGO / AFLOSPORT/ Na zdjęciu: FC Barcelona - Atletico

FC Barcelona w minionym okienku mogła stracić Ronalda Araujo

Urugwajczyk otrzymał propozycję z Bayernu Monachium

Piłkarz chciał zmienić klub i odejść do Die Roten

Barcelona mogła pożegnać się z podstawowym defensorem

FC Barcelona w tym sezonie bez wątpienia spisuje się poniżej oczekiwań. Dlatego nie może dziwić, że kolejni piłkarze są łączeni z odejściem z szatni Dumy Katalonii. W zimowym okienku transferowym z Blaugraną mógł pożegnać się kluczowy element układanki Xaviego.

Z Ronaldem Araujo kontaktował się Bayern Monachium. The Athletic twierdzi, że Urugwajczyk był chętny na dołączenie do szeregów Die Roten. Jednak kluby nie doszły do porozumienia – Barcelona nie chciała sprzedawać defensora.

W lecie temat bez wątpienia wróci. Bawarczycy oferują Araujo podwojenie jego obecnej pensji, natomiast Blaugrana będzie szukała zarobku. Radio RAC1 informuje, że Duma Katalonii bez sprzedaży przynajmniej jednego wartościowego gracza nie spełni wymagań Financial Fair Play.