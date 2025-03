Klub z Azji chce Capitę. Miał już nawet złożyć ofertę za gracza Radomiaka. Piłkarz pracowałby z wielką gwiazdą [NASZ NEWS]

Maciej Rogowski/Alamy Na zdjęciu: Capita

Pomógł popis z Legią?

To był jeden z najlepszych meczów Radomiaka w ostatnim czasie. Choć Legia Warszawa była zdecydowanym faworytem, to w Radomiu została stłamszona i zasłużenie przegrała 1:3. Jednym z najlepszych piłkarzy na boisku był Capita, 23-letni skrzydłowy z Angoli, który strzelił jedną z bramek dla gospodarzy.



Dwukrotny reprezentant swojego kraju dołączył do Radomiaka tego lata, z portugalskiej Estrela Amadora. W tym sezonie wystąpił w 7 meczach, w których strzelił 2 gole i zaliczył asystę. Jak wspomniano, błysnął zwłaszcza w meczu z Legią i… Być może to będzie miało wpływ na jego dalsze losy.

Grałby pod skrzydłami Gustavo Poyeta

Z informacji goal.pl wynika, że Capitą zainteresował się klub z Korei Południowej. Chodzi o Jeonbuk Hyunday Motors. Trenerem tej drużyny jest słynny Gustavo Poyet z Urugwaju, mający za sobą wielką karierę piłkarską (między innymi Chelsea i Tottenham). Klub rozgrywa mecze na dużym, bo mogącym pomieścić 42 tysiące widzów, obiekcie.



Jak słyszymy, Koreańczycy mieli już złożyć ofertę Radomiakowi. A co z tego wyniknie? Przekonamy się w najbliższych dniach. Okienko transferowe w Korei Południowej jest otwarte do 27 marca. Kontrakt Capity z Radomiakiem obowiązuje do lata 2027 roku.