Klub Cristiano Ronaldo zaplanował wielki transfer. To była gwiazda Realu

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Al-Nassr chce sprowadzić Casemiro

Al-Nassr planuje kolejne głośne wzmocnienie po zakończeniu sezonu 2025/26. Saudyjski klub, w którym gra Cristiano Ronaldo, obrał za cel Casemiro. Brazylijczyk występuje obecnie w Manchesterze United, ale według Mundo Deportivo jest otwarty na lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej.

33-letni pomocnik nie prezentuje już takiej formy jak w poprzednich latach i w Anglii spotyka się z krytyką. Mimo to nadal pozostaje piłkarzem o uznanej renomie z ogromnym doświadczeniem i charakterem lidera. Dla Al-Nassr byłaby to okazja, aby ponownie połączyć go z Cristiano Ronaldo, z którym grał razem w Realu Madryt.

Brazylijczyk jest świadomy, że wchodzi w końcową fazę kariery. Transfer do ligi saudyjskiej pozwoliłby mu nie tylko znacząco zarobić, ale też wydłużyć czas gry dzięki mniejszej intensywności tamtejszych rozgrywek. W konsekwencji scenariusz przenosin wydaje się coraz bardziej realny.

Manchester United raczej nie będzie blokował ewentualnego transferu. Klub potrzebuje odmłodzenia środka pola i planuje poszukać nowego defensywnego pomocnika. Casemiro z kolei mógłby zostać gwiazdą w Arabii.