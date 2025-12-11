Wielki trener może objąć Real Madryt. Ma specjalną klauzulę w umowie

Juergen Klopp ma porozumienie z Red Bullem, które pozwala mu odejść do topowego klubu - poinformował portal Defensa Central. To oznacza, że Niemiec może objąć Real Madryt.

Klopp może objąć Real Madryt

Po odejściu z Liverpoolu Juergen Klopp zapowiedział trenerską emeryturę. Obecnie pełni funkcję szefa globalnej piłki w strukturach Red Bulla, gdzie nadzoruje projekty m.in. w Lipsku, Salzburgu czy Nowym Jorku. W jego kontrakcie nie ma żadnej klauzuli wykupu, którą kluby mogłyby aktywować.

Mimo tego sytuacja Realu Madryt sprawiła, że nazwisko Niemca znów zbudziło zainteresowanie. Xabi Alonso jest pod dużą presją po serii słabych wyników. Kolejne potknięcie może kosztować go posadę szkoleniowca Królewskich. W Madrycie analizują różne kandydatury, a wśród faworytów pojawiają się Zinedine Zidane, Alvaro Arbeloa i właśnie Juergen Klopp.

Jak podaje Defensa Central, Niemiec ma w swojej umowie zapis, który pozwala mu odejść, jeśli zgłosi się po niego reprezentacja Niemiec lub topowy europejski klub. Real Madryt z pewnością mieści się w tej kategorii. Teoretycznie „Królewscy” mogliby pozyskać go bez konieczności płacenia odszkodowania, choć niewykluczone, że zapłata odpowiedniej kwoty ułatwiłaby całą operację.

Klopp od dawna nie ukrywał, że w przyszłości chętnie objąłby reprezentację Niemiec, ale podkreślał też, że musi to być właściwy moment. Teraz może pojawić się inna ścieżka. Jeśli Real faktycznie zwolni Xabiego Alonso, Niemiec będzie jednym z głównych kandydatów do przejęcia zespołu.