Jurgen Klopp skomentował przyszłość Alissona. Bramkarz Liverpoolu był w ostatnim czasie łączony z transferem do Saudi Pro League, ale menedżer The Reds liczy, że Brazylijczyk pozostanie na Anfield Road.

IMAGO / Ian Stephen Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Henderson i Fabinho trafili latem do Saudi Pro League

Alisson znalazł się na celowniku Al-Nassr

Klopp nie chce odejścia swojej gwiazdy

Klopp mówi o przyszłości Alissona

Liverpool stracił Fabinho i Hendersona na rzecz bogactwa Saudi Pro League, ale Klopp jest pewien, że Alisson nie będzie podążał za swoimi byłymi kolegami z drużyny na Bliski Wschód.

W ostatnim czasie w mediach pojawiła się informacja, że transferem bramkarz Liverpoolu znalazł się na celowniku Al-Nassr. W obecnych czasach zainteresowanie ze strony Saudyjczyków to spore zagrożenie dla europejskich klubów, bowiem duże pieniądze kuszą gwiazdy światowego futbolu.

Jednak według Daily Mail Liverpool nie jest zainteresowany sprzedażą Alissona i nie będzie rozpoczynał żadnych negocjacji. – Nie będzie transferu Alissona. To się nie zdarzy. Ali może grać prawdopodobnie przez kolejne 10 lat. Fabinho i Henderson nie, to zupełnie inna sytuacja. Do tej pory nikt do mnie nie przyszedł w tej sprawie – przyznał Klopp.

Zobacz również: Pochettino wysłał jasny sygnał ws. Lukaku