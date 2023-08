IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Lukaku znajduje się poza składem Chelsea

Belg wciąż szuka nowego klubu

Do jego sytuacji odniósł się Pochettino

Pochettino skomentował przyszłość Lukaku

Romelu Lukaku był w ostatnim sezonie wypożyczony do Interu Mediolan. Mówiło się, że Nerazzurri spróbują go ponownie wypożyczyć, ale napastnik zaczął negocjować z Juventusem, co rozzłościło Nerazzurrich, którzy przerwali rozmowy. Transfer do Juventusu najpewniej nie wypali, a Belg nie chce trafić do Arabii Saudyjskiej.

Mimo to Lukaku nie może też liczyć na grę w Chelsea. W meczu z Liverpoolem znalazł się poza składem i niemal na pewno nie wystąpi w kolejnych spotkaniach The Blues. Do sytuacji napastnika odniósł się menedżer londyńczyków Mauricio Pochettino.

– Sytuacja Romelu Lukaku, między klubem a zawodnikiem, była jasna, zanim tutaj przybyłem. Dla nas nie ma nic do roboty w tej sprawie. To nie jest zależne tylko od jednej strony. To dwie strony. To dwie strony próbujące znaleźć najlepsze rozwiązanie. Nie można w tej sytuacji mówić tylko o klubie – przyznał Pochettino.

Słowa szkoleniowca jasno wskazują, że zarówno Chelsea, jak i otoczenie Lukaku pracują nad sprzedażą zawodnika do innego klubu.

