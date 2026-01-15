Klopp nie jest fanem Viniciusa. To byłby koniec dla gwiazdy Realu

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius bez przyszłości u Kloppa. Na celowniku nowa gwiazda

Real Madryt pożegnał Xabiego Alonso i oddał drużynę w ręce Alvaro Arbeloi. Debiut na ławce trenerskiej kompletnie mu nie wyszedł, bowiem po porażce z drugoligowcem krajowy gigant odpadł z Pucharu Króla. Oczywiście nie wpływa to bezpośrednio na ocenę Arbeloi, który miał zbyt mało czasu, by jakkolwiek wpłynąć na swoich piłkarzy.

Póki co władze klubu ufają Arbeloi i wierzą w jego trenerski talent. Nie zmienia to faktu, że Real musi poprawić wyniki i sięgnąć po jakieś trofeum, aby ten sezon mógł zostać uznany za udany. W przeciwnym razie dojdzie do kolejnej zmiany na ławce.

Na szczycie listy życzeń Florentino Pereza widnieje nazwisko Juergena Kloppa. Niemiec od roku pracuje w strukturach Red Bulla, ale jest skłonny wrócić do trenowania. Uważa się, że poważnie rozpatrzyłby tylko dwie propozycje – z Realu Madryt lub narodowej reprezentacji.

W przypadku objęcia Realu Madryt, Klopp przeprowadziłby szereg zmian w kadrze. Nie jest fanem Viniciusa Juniora i najchętniej pożegnałby go tak szybko, jak to tylko możliwe. Zamiast niego, widziałby w drużynie miejsce dla Nico Williamsa, który z łatwością kreuje kolegom sytuacje strzeleckie, a do tego ciężko pracuje na całej długości boiska. Reprezentant Hiszpanii był już swego czasu przymierzany do przenosin na Santiago Bernabeu, ale póki co pozostaje wierny Athletikowi Bilbao.