Klopp przyjmie tylko dwie oferty. Wielka szansa dla giganta!

Juergen Klopp jest wymarzonym kandydatem na nowego szkoleniowca Realu Madryt. Niemiec rozważa powrót na ławkę trenerską. Przyjmie tylko dwie oferty - ujawnia Florian Plettenberg.

fot. PA Images Na zdjęciu: Juergen Klopp

Real ściągnie Kloppa? Zainteresowanie obu stron

Real Madryt po przegranym El Clasico w finale Superpucharu Hiszpanii zakończył projekt pod wodzą Xabiego Alonso. Były mistrz Niemiec z Bayerem Leverkusen wytrzymał na Santiago Bernabeu raptem kilka miesięcy. Do końca sezonu za wyniki drużyny ma odpowiadać Alvaro Arbeloa, który pracował do tej pory w klubowych strukturach. Niewykluczone, że latem Królewscy sięgną po nowego trenera, celując w nazwiska z topu.

Kandydatem na nowego szkoleniowca Realu Madryt jest Juergen Klopp. Ten opuścił Liverpool po sezonie 2023/2024, a od początku 2025 roku pracuje w strukturach Red Bulla. Nie ukrywa, że ta posada mu odpowiada, ale oczywiście rozważa również powrót na ławkę trenerską.

Klopp faktycznie może zdecydować się na powrót do pracy trenera. Florian Plettenberg ujawnia, że latem mogą go skusić dwie propozycje – z Realu Madryt oraz reprezentacji Niemiec. Szkoleniowiec od zawsze był zafascynowany hiszpańskim gigantem i możliwością pracy na Santiago Bernabeu. Kusi go również wizja prowadzenia kadry narodowej.

Real na pewno spróbuje nawiązać współpracę z Kloppem. Być może zgłosi się po niego też niemiecka federacja, która rozpatruje go jako głównego kandydata w miejsce Juliana Nagelsmanna. Kluczowy będzie natomiast występ reprezentacji Niemiec podczas tegorocznych mistrzostw świata.