Kiwior zostanie w Premier League? Nawet nie zmieni miasta

Jakub Kiwior jest łączony z transferem w trwającym okienku. Reprezentant Polski może zmienić klub, ale jednocześnie pozostać w tym samym mieście, twierdzi Miguel Delaney.

MI News & Sport/ Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior przyjmie ofertę ligowego rywala?

Chociaż do tej pory najwięcej mówiło się o zainteresowaniu FC Porto i drużyn z Serie A, to coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, iż Jakub Kiwior pozostanie w Premier League. Arsenal nie jest zmuszony do sprzedaży obrońcy, a nawet jeżeli ten postanowi odejść, to zgłaszają się po niego ekipy z Anglii.

Kiwior znalazł się na celowniku Crystal Palace, o czym informuje Miguel Delaney. Londyńczycy chcą wzmocnić rywalizację w środku defensywy – w tej chwili w kadrze znajduje się tylko czterech zawodników na tej pozycji. Jednak Marc Guehi jest łączony z przeprowadzką do Liverpoolu, natomiast Chadi Riad ma pauzować do końca listopada.

Na Selhurst Park Polak mógłby liczyć na regularną grę, o co niezwykle trudno będzie mu na The Emirates. Orły, o ile zdołają pokonać Fredrikstad, będą występowały w Lidze Konferencji Europy. 25-latek nie musiałby nawet zmieniać miejsca zamieszkania – oba stadion w linii prostej dzieli nieco ponad 17 kilometrów.

Kontrakt 35-krotnego reprezentanta Biało-Czerwonych obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Arsenal chce zarobić na nim około 30 milionów euro.