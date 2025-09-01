Arsenal przeprowadził hitowy transfer. Duże wzmocnienie defensywy

Arsenal potwierdził transfer Piero Hincapie. Reprezentant Ekwadoru dołączył do Kanonierów z Bayeru Leverkusen na zasadzie rocznego wypożyczenia i będzie grał z numerem 5.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Piero Hincapie nowym obrońcą Arsenalu

Arsenal ogłosił sprowadzenie Piero Hincapie. 23-letni obrońca został wypożyczony z Bayeru Leverkusen na cały sezon. Transfer stanie się oficjalny po zakończeniu wszystkich procedur administracyjnych.

Hincapie od 2021 roku reprezentował barwy Bayeru Leverkusen. W tym czasie rozegrał ponad sto spotkań i miał znaczący udział w zdobyciu przez klub mistrzostwa Niemiec w sezonie 2023/24. Wcześniej grał w argentyńskim Talleres, gdzie szybko zwrócił na siebie uwagę europejskich skautów.

Karierę rozpoczynał w ojczyźnie w Independiente del Valle. Już jako nastolatek zadebiutował w seniorskiej drużynie, a w młodszych kategoriach wiekowych był kapitanem reprezentacji Ekwadoru. W 2020 roku sięgnął z zespołem po triumf w młodzieżowej Copa Libertadores.

Na arenie międzynarodowej Hincapie ma na koncie 46 występów. Wystąpił w mistrzostwach świata w Katarze w 2022 roku oraz w Copa America w 2021 i 2024. Dzięki temu uchodzi za zawodnika doświadczonego mimo młodego wieku.

Mikel Arteta zaznaczył, że nowy nabytek zwiększy rywalizację w defensywie. – Piero ma dużą siłę fizyczną i elastyczność taktyczną. Wniesie do zespołu charakter i dojrzałość – przyznał szkoleniowiec.

Zobacz również: Tottenham kupuje napastnika PSG. Romano potwierdził transfer