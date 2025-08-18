Jakub Kiwior znów jest łączony z odejściem z Arsenalu. Reprezentant Polski trafił na radar portugalskigo giganta, z którym Józef Młynarczyk triumfował w Lidze Mistrzów.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwior łączony z transferem do FC Porto

Jakub Kiwior nadal nie jest pewny swojej przyszłości. Reprezentant Polski ma ograniczone szanse na regularną grę w Arsenalu i właśnie z tego powodu pojawiają się wokół niego kolejne plotki transferowe. Według najnowszych doniesień obrońca może zasilić FC Porto.

Temat transferu Kiwiora do portugalskiego giganta nie jest niczym nowym. Na początku sierpnia pojawiły się informacje o tym, że FC Porto zaoferowało Arsenalowi aż 27 mln euro za Polaka. Jednak wtedy Kanonierzy zdecydowali się odrzucić propozycję.

Polacy w FC Porto. Wielkie sukcesy Józefa Młynarczyka

Kiwior może pójść śladami Jana Bednarka, który tego lata zamienił Southampton na Porto. Defensor zebrał świetne recenzje za inauguracyjne występy i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już niebawem może stworzyć duet z kolegą z reprezentacji.

Warto jednak przypomnieć innych Polaków, którzy błyszczeli w barwach popularnych Smoków. Najjaśniejszą postacią pozostaje Józef Młynarczyk, legendarny bramkarz. Dołączył do zespołu w 1986 roku i zdobył z nim dwa mistrzostwa Portugalii, Ligę Mistrzów (wówczas Puchar Mistrzów), Superpuchar UEFA i Puchar Interkontynentalny. Golkiper do dziś uchodzi za ikonę klubu, ma swój pomnik i miejsce w muzeum.

Przez dłuższy czas w Porto występował także Grzegorz Mielcarski. Napastnik reprezentował barwy portugalskiego klubu w latach 1995–1999. Z drużyną zdobył kilka krajowych tytułów, ale przez większość czasu pełnił rolę rezerwowego.

Inni Polacy z epizodami w Porto to Przemysław Kaźmierczak, Andrzej Woźniak oraz Paweł Kieszek. Pierwszy z nich był pomocnikiem i grał w zespole w trakcie sezonu 2007/2008. Drugi występował na pozycji bramkarza, notując kilka meczów w kampanii 1996/1997. Trzeci był zawodnikiem Smoków w latach 2010−2012 – obecnie bramkarz Pogoni Grodzisk Mazowiecki.