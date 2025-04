Coman rozmawia z wielkim klubem. Bayern coraz bliżej sprzedaży

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Kingsley Coman

Bayern chce sprzedać Comana. Jest zainteresowanie

Bayern Monachium zdecydował o sprzedaży jednego ze skrzydłowych podczas letniego okienka. Na zaufanie zapracował Leroy Sane, który najprawdopodobniej przedłuży wygasającą umowę i zostanie na Allianz Arena. Nietykalny jest za to sprowadzony w zeszłym roku Michael Olise, który spisuje się fantastycznie. Bawarczycy wybierają tym samym z duetu Kingsley Coman – Serge Gnabry, ale większe szanse na odejście ma ten pierwszy, gdyż generuje poważne zainteresowanie na rynku transferowym. Vincent Kompany ceni współpracę z Francuzem, natomiast jest gotowy go pożegnać, jeśli tylko do klubu wpłynie odpowiednia oferta.

Coman od pewnego czasu cieszy się zainteresowaniem klubów z Arabii Saudyjskiej. Nie wyklucza tego kierunku, natomiast preferuje oczywiście dalszą grę na najwyższym europejskim poziomie. Do walki o skrzydłowego włączył się Arsenal, który porozumiał się z jego przedstawicielami. Coman nie przedstawił jeszcze swojej wizji dotyczącej przyszłości – być może będzie naciskał na pozostanie w Monachium.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Bayern wolałby sprzedać swojego zawodnika do Arabii Saudyjskiej, gdyż otrzymałby za niego większe pieniądze. Comanowi bliżej natomiast do Arsenalu. Na Emirates Stadium pożądane są wzmocnienia ofensywy, która cierpi na skutek problemów zdrowotnych czołowych piłkarzy. Mikel Arteta ma latem otrzymał solidne transfery do tej formacji.

Coman rozegrał w tym sezonie 36 spotkań, notując sześć bramek oraz cztery asysty.