Wydawało się, że transfer Joshuy Kimmicha do FC Barcelony nie może się powieść, ale dziennikarze stacji radiowej RAC1 poinformowali, że otoczenie piłkarza zaoferowało jego usługi mistrzom Hiszpanii. Jednocześnie popularny Gerard Romero przekonuje, że Bayern Monachium zamierza maksymalnie utrudnić przeprowadzenie operacji.

Na początku tygodnia pojawiły się informacje na temat zainteresowania Barcelony usługami Joshuy Kimmicha

Hiszpańscy dziennikarze donieśli, że otoczenie piłkarza zaoferowało go Dumie Katalonii

Jednocześnie Gerard Romero przekonuje, że Bayern Monachium nie ma bynajmniej w planach ułatwienia domknięcia operacji

Kimmich zaoferowany Barcelonie. Czy to może się udać?

Xavi Hernandez postawił sprawę jasno. Trener FC Barcelony oczekuje, że latem klub sprowadzi klasowego defensywnego pomocnika, skoro na emeryturę odchodzi Sergio Busquets. Faworytem szkoleniowca był Martin Zubimendi. Sporo się zmieniło, gdy wyszło na jaw, że o zmianie barw klubowych myśli Joshua Kimmich. To czołowy zawodnik na swojej pozycji, który do tego wyraził chęć trafienia do stolicy Katalonii. Wspomniany Zubimendi na każdym kroku powtarza, jak komfortowo czuje się w Realu Sociedad.

Rozgłośnia RAC1 poinformowała w sobotę, że otoczenie niemieckiego pomocnika zaoferowało swego klienta Barcelonie. Blaugrana, rzecz jasna, spróbuje przeprowadzić tę operację. Świetnie zorientowany Gerard Romero ostrzega jednak, że Bayern Monachium zamierza utrudniać transfer nawet bardziej, niż robił to w przypadku Roberta Lewandowskiego.

Kimmich rozegrał w tym sezonie 45 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich siedem bramek i 11 asyst.

