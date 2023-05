Gianluca Scamacca nie rozgrywa udanego debiutanckiego sezonu w West Hamie. Włoch może latem odejść na wypożyczenie, o co stara się AC Milan.

PressFocus Na zdjęciu: Gianluca Scamacca

Gianluca Scamacca od marca leczy kontuzję

West Ham rozważa wypożyczenie napastnika, by odzyskał formę

Krótkoterminowym transferem interesuje się AC Milan. Rossoneri rozpoczęli już rozmowy z Młotami

Scamacca na celowniku Milanu

Gianluca Scamacca trafił do West Hamu ubiegłego lata. Młoty zapłaciły za niego Sassuolo 36 milionów euro. Napastnik nie rozgrywa jednak udanego sezonu, w czym nie pomogły mu liczne kontuzje. Obecnie pozostaje poza grą od marcowej przerwy reprezentacyjnej.

Anglicy rozważają wypożyczenie Scamacci na przyszły sezon, by wrócił do rytmu meczowego. Takim rozwiązaniem interesuje się AC Milan, który od dawna posiada 24-latka na swojej liście życzeń. Włosi usiłowali sprowadzić go już rok temu, ale wówczas zdecydował się przyjąć ofertę West Hamu.

Jak donosi La Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini i Ricky Masara rozpoczęli już rozmowy w sprawie wypożyczenie napastnika.

Scamacca wystąpił w tym sezonie w 27 spotkaniach Młotów na wszystkich frontach. Strzelił w nich osiem bramek.

