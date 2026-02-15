Kim Min-Jae może trafić do Premier League. Londyński klub wyczuł okazję

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kim Min-Jae

Tottenham Hotspur zainteresowany Kimem Min-Jae

Kim Min-Jae prawdopodobnie opuści Bayern Monachium po zakończeniu aktualnego sezonu, gdy otworzy się letnie okienko transferowe. Choć kontrakt 29-letniego stopera z bawarskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, to wiele wskazuje na to, że umowa nie zostanie wypełniona do końca. Mistrzowie Bundesligi są bowiem otwarci na sprzedaż 75-krotnego reprezentanta Korei Południowej. Klub z Allianz Areny liczy na spory zarobek, który pozwoli na przebudowę formacji defensywnej ekipy Vincenta Kompany’ego.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Kim Min-Jae może trafić do Premier League. Poważne zainteresowanie mierzącym 190 centymetrów zawodnikiem wykazuje Tottenham Hotspur. Londyńczycy szukają nowego lidera linii obrony, ponieważ niepewna jest przyszłość Cristiana Romero. Jak dodaje wyżej wspomniany dziennikarz, Koguty będą musiały pokonać chociażby Chelsea w walce o podpis azjatyckiego piłkarza.

Kim Min-Jae gra w Bayernie Monachium od lipca 2023 roku, gdy przeniósł się do stolicy Bawarii z SSC Napoli za 50 milionów euro. Wcześniej występował dla Fenerbahce Stambuł, Beijing Guoan oraz Jeonbuk Hyundai Motors. W obecnym sezonie rozegrał 23 mecze, zdobył 1 bramkę i zanotował 1 asystę. W dorobku ma mistrzostwo Niemiec oraz Włoch. Jego wartość rynkowa jest szacowana przez portal „Transfermarkt” na około 25 milionów euro.